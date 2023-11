Infertilité : un couple sur quatre a-t-il des difficultés à concevoir un enfant ?

On apprend en lisant leurs conclusions qu'à partir "d’une étude conduite par l’Ined et l’Inserm, il est possible d’estimer que parmi les 24 millions d’adultes âgés de 20-49 ans en France, 3,3 millions de femmes et d’hommes ont rencontré dans leur couple des problèmes d’infertilité nécessitant une aide médicale". Il est, dans la foulée, indiqué que "pour comprendre l’ampleur du phénomène d’infertilité, il est nécessaire de faire un focus sur les 15 millions d’adultes âgées de 20-49 ans qui ont déjà essayé d’avoir un enfant. En effet, c’est uniquement en cherchant à avoir un enfant que les femmes et les hommes découvrent leur infertilité". Pour ces individus, "le risque d’avoir une difficulté à concevoir qui conduise à consulter un médecin est estimé à 24%, soit un couple sur quatre". Nous retrouvons ici la proportion évoquée par la ministre.

Ce chiffre est jugé d'autant plus fiable qu'il est "correspond également à l’estimation obtenue dans une étude épidémiologique de l’Inserm qui a mesuré la proportion de couples n’ayant pas obtenu de grossesse après 12 mois de rapports sexuels réguliers non protégés". Un délai d'un an qui est pris en référence par l'OMS lorsqu'il est question de définir l'infertilité.