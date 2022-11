Féminicide : une femme décède sous les coups de son mari dans les Bouches-du-Rhône

L'homme a expliqué avoir "frappé à de multiples reprises son épouse à coups de poings et de pieds, persuadé qu'elle pratiquait sur lui des actes de sorcellerie", rapporte le procureur. D'après le rapport d'examen psychiatrique, le mis en cause était atteint d'"une psychose délirante" lorsqu'il est passé à l'acte et présente "un état psychiatrique instable" également "évoqué par ses proches".