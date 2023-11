Femmes tondues à la libération : "Elles ont subi une forme de violence masculine"

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les comités de libération tondent environ 20 000 femmes partout en France. Accusées de relations sexuelles avec l’occupant, de dénonciation de résistants ou encore de travailler avec l’ennemi, elles subissent une humiliation publique traumatisante. Fabrice Virgili, historien et directeur de recherche au CNRS, note que les résistants de l’époque voulaient punir le corps des femmes qui les avaient trahis.

Dans le film "Le temps d’aimer", dans les salles de cinéma le 29 novembre, la honte empêche Madeleine d’avouer à son fils que son père était un soldat nazi. Le récit s’inspire de faits historiques que des internautes vilipendent sur les réseaux sociaux. Fabrice Virgili, historien directeur de recherche au CNRS, estime qu’entre 100 000 et 200 000 femmes françaises ont eu un enfant avec un occupant nazi entre 1940 et 1945. Si les chiffres restent difficiles à évaluer précisément, l’historien considère le bas de la fourchette davantage plausible.

À la Libération, beaucoup de ses femmes subissent une véritable humiliation. Condamnées dans des tribunaux d’exception, elles sont parfois victimes de mouvements spontanés : les comités locaux de libération ou les Forces Française de l’Intérieur saisissent les femmes chez elles et tondent leurs cheveux sans procès sur une place publique. Bien que non reconnus par la justice, des fonctionnaires et gendarmes de l’État encadrent ces châtiments. Dans la majorité des cas, la tonte s'accompagne d'une exhibition de la femme humiliée, marquée d’une croix gammée et parfois dénudée. La foule présente acclame le forfait et insulte la victime. Fabrice Virgili, également auteur du livre "La France virile : des femmes tondues à la Libération", rappelle que les chiffres des femmes tondues restent très provisoires.

"Tous les villes et villages ont connu de telles exactions"

Combien compte-t-on de femmes tondues en France ?

Fabrice Virgili : Environ 20 000. Mais attention, il s’agit d’un ordre de grandeur, le comptage précis reste impossible tant pour les femmes tondues que pour celles qui ont eu un enfant avec un membre de l’occupation allemande. Toute la France est concernée. J’ai trouvé des traces dans toutes les préfectures et je sais que toutes les villes et villages ont connu de telles exactions. Des centaines de milliers de personnes ont assisté à des tontes. Cette humiliation se retrouve également en Belgique, en Italie ou au Danemark.

Pourquoi ces femmes sont-elles tondues ?

La moitié des femmes tondues sont accusées de "collaboration horizontale" avec l’occupant ennemi. Les comités locaux de libération reprochent aux autres des dénonciations, d’avoir travaillé volontairement avec les nazis ou d’avoir été membres de partis collaborationnistes. Certaines sont poursuivies pour aide indirecte à l’ennemi. Les institutrices, par exemple, dormaient dans des logements de fonction situés dans des bâtiments publics réquisitionnés par les soldats. Victimes de rumeurs publiques, une partie d’entre elles se retrouvent également tondues. Les relations amoureuses ne figurent pas dans les ordonnances précisant les actes de collaboration. Il faut savoir que la plupart des condamnées qui ont fait appel ont vu leur jugement cassé. En droit français, aucune peine ne prévoyait la tonte, le châtiment corporel n’existait pas à l’exception de la peine capitale.

J’appelle ces tontes massives l’épuration d’urgence et de combat. Les résistants prévoient depuis le début de la guerre de s’en prendre à ceux qui ont collaboré. Ils considèrent qu’il faut mettre hors d’état de nuire tous ceux qui peuvent aider le camp adverse. Avant de reconstruire le pays, il faut écarter ceux qui ont d’une manière ou d’une autre trahi. Or, les relations sentimentales sont perçues à l’époque comme une trahison.

C’est l’expression d’une virilité exacerbée derrière un fort patriotisme Fabrice Virgili, historien et directeur de recherche au CNRS

Pourquoi les femmes sont-elles visées ?

Il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes. La sexualité des hommes n’est pas un sujet : les prisonniers de guerre qui ont eu des relations avec des Allemandes et les relations homosexuelles ne sont pas punis par exemple. Nous avons affaire à une forme de violence masculine. Ces femmes ont trahi par leur corps, elles doivent être punies de la même façon. À la fin de la guerre, la population souhaite se réapproprier son espace à sa mesure et participer à une action qui va dans le sens de la victoire. C’est surtout l’expression d’une virilité exacerbée derrière un fort patriotisme. Je précise qu’aucun ordre national n’a été donné de tondre les femmes.

Ces violences font directement perdre les attributs féminins des femmes. Privées de leurs cheveux, gage de féminité, elles se retrouvent marginalisées de la société pendant de longs mois.

Quels sont les profils de ces femmes ?

Elles ont 27 ans en moyenne. Généralement, elles viennent de milieux peu favorisés. Pour survivre, elles ont dû faire le ménage ou laver le linge des occupants allemands. Les employées de service sont surreprésentées : traductrices, dactylos, serveuses de salle, etc. On trouve moins de paysannes ou d’ouvrières. Ces représentations artistiques, à l’instar du livre de Julie Héracles "Vous ne connaissez rien de moi", offre une vision qui ne doit pas en devenir une généralité. Les quelque 20 000 cas de tonte restent très divers avec leur histoire propre.