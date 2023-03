Violences conjugales : des "pôles spécialisés" vont voir le jour dans les tribunaux

Afin d'éloigner les conjoints violents, le gouvernement va par ailleurs raccourcir les délais d'ordonnance de protection immédiate qui pourra être délivrée par le juge "en 24 heures" et "sans contradictoire si on pense qu'une femme est réellement en danger", a par ailleurs annoncé la cheffe du gouvernement. Il s'agit de la "création d'une ordonnance de protection immédiate en 24 heures que le juge prononcera, sans audience, en urgence, pour garantir la sécurité effective de la victime et de ses enfants", a précisé sur Twitter la ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome. "Nous intensifions la mise en sécurité des femmes victimes de violences et ce dès le signalement", s'est-elle félicitée.

Ces nouvelles mesures viennent s'ajouter à de récentes initiatives pour soutenir les femmes en difficulté. Le gouvernement a lancé vendredi l'expérimentation dans le Val-d'Oise d'un dispositif baptisé "pack nouveau départ", permettant de débloquer une kyrielle d'aides, accompagnement professionnel, prestations sociales ou encore hébergement, le plus rapidement possible pour épauler les femmes victimes de violences conjugales lorsqu'elles quittent leur logement. Un peu plus tôt, mi-février, le Parlement a définitivement adopté un texte instaurant une aide financière d'urgence afin de permettre aux victimes de partir de leur domicile pour se mettre à l'abri.