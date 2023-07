14-Juillet : Serval, Guépard... Ces véhicules que vous verrez défiler pour la première fois

Ils vont défiler pour la première fois. Ce vendredi 14 juillet, plus de 28 hélicoptères et 157 véhicules défileront sur les Champs-Élysées à l'occasion du défilé du 14-Juillet. Parmi eux, l'hélicoptère H160 "Guépard" qui intégrera dès la fin de l'année 2023 l'armée de Terre et le blindé léger "Serval" dont les premiers exemplaires ont été livrés en mars dernier.

Construit par le géant européen Airbus, le H160 doit dès la fin de l'année remplacer les vieillissantes Gazelle en service depuis les années 1970. H160 ? L'armée a préféré baptiser la version militaire de cet hélicoptère européen du nom d'un autre animal vivant sur le continent africain : "Guépard". L'armée française en a commandé 169 exemplaires. Ces hélicoptères remplaceront cinq types d'appareils en service dans les trois armées. Après les Gazelle de l'armée de Terre, le Guépard prendra la place des Alouette III, Dauphin et Panther de la Marine nationale et des Fennec de l'armée de l'Air.