14-Juillet : quelles stations de métro seront fermées pour les festivités en Île-de-France ?

Pour les festivités du soir, où un spectacle pyrotechnique est prévu à la Tour Eiffel, plusieurs stations fermeront à leur tour, à partir de 19 heures, et les correspondances ne seront plus assurées. Il s'agit de Dupleix (ligne 6), Alma Marceau (ligne 9) École militaire (ligne 8), Bir Hakeim (ligne 6), Passy (ligne 6) et Trocadéro (lignes 6 et 9). Plus tard dans la soirée, à 23 heures, les stations Boissière et Sèvres-Lecourbe (ligne 6), seront aussi fermées au public.

Côté RER enfin, la station Pont de l'Alma (RER C) sera fermée dès 19 heures. Celle du Champs-de Mars – Tour Eiffel (RER C) fermera ses portes dès 15 heures.