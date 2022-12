Près de 10 millions de Français vont-ils fêter Noël seuls cette année ?

Le graphique ci-dessus, produit par l'Ifop, montre que la part de personnes seules pour le réveillon diminue assez nettement. Elle passe de 21 à 14%, soit environ quatre millions de personnes de moins à l'échelle du pays. Il ne faut sans doute pas y voir un recul de la solitude ou de l'isolement en France, mais plutôt un effet Covid. L'an passé, à la même époque, la cinquième vague et l'arrivée du variant Omicron avaient joué les trouble-fêtes. Si l'épidémie n'est pas encore derrière nous, la situation sanitaire apparaît plus favorable cette année, et rend moins critiques les rassemblements importants.