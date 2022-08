Fêtes votives de l'été : d'où vient le nom de cette tradition ?

Le folklore au cœur des villages. Chaque été, des célébrations ont lieu dans plusieurs communes du Midi de la France, à l’occasion des traditionnelles fêtes votives. Au programme de ces célébrations, qui ont notamment lieu autour du 15 août, attractions foraines, tombola et concours de pétanque, banquet sur la place du village (avec de l’aïoli, évidemment !) et pour finir un bal dansant. Un moment d'échange et de retrouvailles qu'attendent avec impatience les habitants.

Son nom vient du latin Votum, qui signifie "promesse solennelle faite aux dieux", explique Midi Libre. Car si aujourd’hui, la fête votive (ou fête patronale comme on l’appelle encore parfois) relèvent davantage du folklore, à l’origine il s’agissait en fait d’une célébration religieuse. À cette occasion, les habitants des bourgs rendaient hommage au saint patron de leur paroisse.