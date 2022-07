Paris, Lyon, Marseille... où voir les feux d'artifice dans les grandes villes françaises ?

Avec le 14 juillet, les feux d'artifice font leur retour partout en France. Des spectacles qu'il sera possible de voir, notamment dans les grandes villes du pays et dont vous pourrez retrouver les localisations ci-dessous. Tour d'horizon de ce que réservent les plus importantes municipalités de France, dont certaines ont décidé de proposer des spectacles pyrotechniques "écoresponsables" et qui maintiennent leur spectacle, malgré la canicule.