Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mercredi 26 avril

▶️ Immigration, pouvoir d'achat, santé : que veut faire le gouvernement pour les 100 jours d'ici à l'été ?

La Première ministre a présenté la feuille de route et les priorités du gouvernement jusqu'au 14 juillet prochain, comme promis par Emmanuel Macron la semaine dernière. Elisabeth Borne a évoqué des mesures pour améliorer le pouvoir d'achat, lutter contre l'immigration, accélérer la transition écologique ou améliorer l'accès à la santé. En revanche, le projet de loi sur l'immigration ne sera finalement pas présenté dans l'immédiat.

▶️ Fillette retrouvée morte dans un sac : le profil inquiétant du principal suspect âgé de 15 ans

Une petite fille de 5 ans a été retrouvée morte dans un sac, mardi, à Rambervillers, dans les Vosges. Au lendemain du drame, le profil du principal suspect, un adolescent âgé de 15 ans, se précise : il était déjà mis en examen dans une affaire de séquestration, viol et agression sexuelle sur mineur. Ses parents, eux, se sont dits "effondrés" au micro de LCI.

▶️ VIDÉO - "Une semaine de chaos" : de retour à Paris, le soulagement des ressortissants exfiltrés du Soudan

Un premier avion, avec à son bord quelque 245 ressortissants français et étrangers, exfiltrés du Soudan, a atterri à Paris ce matin. L'appareil était parti de Djibouti, où ils avaient été évacués ces dernières heures, fuyant le pays d'Afrique du nord-est en guerre.

▶️ La vague de chaleur en Espagne, mauvaise nouvelle pour votre porte-monnaie

L'Espagne connaît cette semaine une vague de chaleur exceptionnelle, alors que le pays est déjà frappé par la sécheresse. En conséquence, nombre d'agriculteurs se retrouvent dans l'impossibilité de poursuivre normalement leur production, ce qui pourrait augmenter le prix des fruits et légumes importés de l'autre côté des Pyrénées. Explications.

▶️ Avant le 6 mai, l'autre couronnement de Charles III

Le 1er juillet 1969, le fils d’Elizabeth II prêtait serment face à sa mère devant plus de 4000 invités rassemblés au château de Caernarfon. Un évènement fondateur de la vie du jeune prince, alors âgé de 20 ans, que la BBC a diffusé en direct, et auquel la série The Crown a consacré un épisode entier.