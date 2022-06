Fiasco du stade de France : les images de vidéosurveillance détruites peuvent-elles être récupérées ?

Mais pour savoir si ces données peuvent être utilisables après avoir disparu des serveurs, il faut comprendre comment le système procède à leur effacement. Dominique Legrand est président fondateur d’AN2V, l’Association nationale de la vidéoprotection. Il nous détaille le processus : "On ne parle pas d’effacement, mais d’écrasement des images, quelle que soit le système. Si la durée de conservation est fixée à 8 jours réels, le serveur enregistre les 8 premiers jours. Puis, le 9e jour vient écraser le 1er et ainsi de suite. Donc mécaniquement, le jour 1 n’existe plus. Ici, sans réquisition, le cycle s’est poursuivi".

Alexandre Benoit, professeur d’informatique à l’université Polytech Annecy-Chambéry, tire les mêmes conclusions : "Une fois la commande de suppression appliquée, il est tout à fait possible que de nouvelles données aient été écrites sur celles qui semblent vous intéresser. S'il y a eu réécriture, des outils plus avancés doivent être utilisés, potentiellement dans des entreprises spécialisées. Mais il n'est pas certain que l'intégralité des contenus soient à nouveau accessibles".