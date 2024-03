Fin de la trêve hivernale : 140.000 personnes menacées d'expulsion, la Fondation Abbé Pierre sonne l'alerte

La trêve hivernale, qui a commencé le 1ᵉʳ novembre 2023, prend fin ce dimanche 31 mars. Selon la Fondation Abbé Pierre, environ 140.000 personnes sont menacées d’être expulsées de leur logement. Une situation "catastrophique", alerte-t-elle, rappelant que les enfants en sont les premières victimes.

La Fondation Abbé Pierre ne cache pas son inquiétude. Avec la fin de la trêve hivernale ce dimanche 31 mars, 140.000 personnes sont menacées d’être expulsées de chez elles, s'inquiète l'institution qui redoute une forte hausse des expulsions locatives - déjà en augmentation de 52% en dix ans - alors que l'accès au logement est de plus en plus difficile. À ce nombre, il faut également ajouter 330.000 personnes sans domicile fixe, 2,6 millions de demandeurs de logement social et 93.000 ménages prioritaires DALO (Droit au logement opposable) non relogés.

"Il y a beaucoup de personnes qui sont en attente d’un logement social ou qui sont prioritaires Dalo, qui devraient être relogées et qui sont toujours dans l’attente des mois ou des années après. La situation est donc catastrophique", explique Marie Rothhahn, responsable de la lutte contre la privation des droits à la Fondation Abbé Pierre.

La loi Kasbarian dans le viseur

La fondation déplore notamment la récente loi Kasbarian, qui accélère les procédures judiciaires dans les cas de litiges locatifs pour loyers impayés. Porté l'an dernier par Guillaume Kasbarian, devenu ministre délégué chargé du Logement depuis, le texte "a fragilisé 30 ans d’avancées", estime l'institution.

"Avec plus de 9,1 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté", la fondation "appelle l’État à inverser la tendance et adopter une politique volontariste en matière de prévention des expulsions, de production et d’accès au logement afin de protéger les personnes les plus précaires".

Les enfants premières victimes

L’expulsion représente une rupture personnelle et un évènement traumatique. "1 à 3 ans plus tard, 32% des ménages n’ont toujours pas retrouvé un vrai logement et vivent encore à l’hôtel ou chez un tiers. 29 % des personnes interrogées n’ont pas pu poursuivre leur activité professionnelle à cause de l’expulsion", précise la fondation Abbé Pierre qui rappelle que les premières victimes sont les enfants.

Selon elle, 43% des familles ont notamment constaté un effet sur la scolarité (décrochage scolaire, trouble du comportement, problèmes de concentration), alors que 80% font état d'un impact direct sur leur bien-être de leurs enfants.