Convention citoyenne sur la fin de vie : 150 français tirés au sort pour débattre

Le tirage au sort, effectué par l'institut Harris Interactive, visera à sélectionner un échantillon représentatif des Français en fonction du sexe, de l'âge, du lieu d'habitation, de la région d'origine, de la catégorie socio-professionnelle et du niveau d'éducation. "Une attention particulière sera portée aux publics les plus précaires et aux ultramarins, dont le recrutement peut s’avérer plus difficile", promet le Cese.

En revanche, l'organisme a renoncé à prendre en compte la religion ou l'expérience personnelle des personnes, par exemple si l'une d'elles a été confrontée à la fin de vie d'un proche. Le tirage, effectué à partir de listes téléphoniques fournies par les opérateurs, doit s'achever début décembre, soit peu avant le début de la convention, le 9 décembre.