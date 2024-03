Fin de vie : Emmanuel Macron annonce avoir rédigé ses directives anticipées, tout savoir sur la démarche

Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi en avril pour une "aide à mourir". Dans ce cadre, il a également confié qu'il avait lui-même rédigé ses directives anticipées. On vous explique à quoi correspond cette démarche et comment vous pouvez la réaliser.

Après plusieurs années de discussions, Emmanuel Macron a annoncé lors d'un entretien à La Croix et à Libération, dimanche 10 mars, un projet de loi en avril pour la mise en place d'une "aide à mourir". Dans ce cadre, le président de 46 ans a été interrogé sur la rédaction de ses directives anticipées. "Oui, je les ai écrites, je vous le confirme", a-t-il ainsi fait savoir dans cet entretien. L'occasion d'en savoir plus sur ce document, qui permet de faire valoir ses volontés sur la fin de vie, dans le cas où on ne serait plus en capacité de s'exprimer.

À quoi servent les directives anticipées ?

Les directives anticipées sont un droit introduit par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, et renforcé par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. Il s'agit d'une déclaration écrite qui peut être rédigée par tout majeur, quel que soit son âge, pour préciser ses souhaits liés à la fin de vie. Elles ne sont pas obligatoires. La personne qui les rédige exprime simplement par avance, dans le cas où la situation se présente, si elle souhaite poursuivre, arrêter ou refuser des traitements ou actes médicaux. En ce sens, cette déclaration diffère d'un testament ou d'un document qui anticipe l'organisation des obsèques.

Le document s'impose donc aux médecins dans leurs décisions de soins, une fois le moment venu, dans le cas où la personne ne pourrait plus exprimer sa volonté. Dans le cas où la personne n'a pas rédigé ses directives anticipées, l'équipe médicale va se tourner vers une personne de confiance, qui doit être désignée au préalable. Si personne n'a été désignée, ce sont les témoignages de la famille ou des proches qui seront sollicités. Le risque est que les avis divergent. Par ailleurs, ces témoignages n'auront pas la même force contraignante que les directives écrites.

Comment doivent-elles être rédigées ?

Les directives anticipées peuvent être rédigées sur n'importe quel papier libre, de façon manuscrite ou dactylographiée. Pour être prises en compte, il faut néanmoins que le document soit intitulé "Directives anticipées" et que la personne qui rédige soit identifiée avec son nom, prénom(s), date et lieu de naissance.

La déclaration doit également être datée et signée. Plusieurs modèles prédéfinies existent pour aider à la rédaction, à l'instar de celui du ministère de la Santé. Il n'est pas obligatoire, "mais il garantit que l’expression de la volonté répond aux conditions de validité prévues par les textes", précise le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Il est aussi possible de demander des conseils à son médecin traitant.

Si la personne n'a pas les capacités physiques pour écrire ses volontés, ses directives anticipées peuvent être rédigées à sa place. Néanmoins, pour que le document soit valide, deux témoins doivent attester par écrit que les directives correspondent à l'expression libre et éclairée de la volonté de la personne. Par ailleurs, ces directives peuvent être confiées oralement à la personne de confiance désignée ou à toute autre personne de l'entourage, qui pourront en témoigner le moment venu. Le document écrit reste le moyen le plus contraignant.

À quel point les directives sont-elles prises en compte ?

Les directives anticipées s'imposent aux médecins pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement. Elles peuvent néanmoins ne pas être prises en compte dans deux cas : lorsqu'il s'agit d'une urgence vitale, le temps d'évaluer la situation, et lorsque les directives apparaissent inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Dans ce cas, le médecin doit discuter de sa décision avec d'autres de ses collègues, dans le cadre d'une procédure collégiale. La décision doit être rapportée à la famille et dans le dossier médical.

Combien de temps sont-elles valables ?

Depuis la loi de 2016, les directives anticipées sont illimitées dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de les rédiger à nouveau au bout d'un certain temps, car elles n'ont pas de date de péremption. Ces décisions sont néanmoins modifiables et révocables à tout moment. "On peut en faire autant qu'on veut, elles sont toujours datées et signées", explique le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. C'est toujours le document le plus récent qui sera pris en compte.

Comment "officialiser" ces directives ?

Pour que les directives anticipées soient prises en compte, il faut faire savoir qu'elles existent. À l'instar d'Emmanuel Macron, il faut donc annoncer les avoir écrites. Pas besoin de le faire savoir par voie de presse, les proches suffisent. "Le but, c'est de communiquer et de les rendre accessibles", fait savoir le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, à propos des directives anticipées. "La personne garde l'original, mais elle peut donner autant de copies qu'elle le souhaite à ses proches", ajoute le Centre. Il est également recommandé d'indiquer où ces directives sont conservées pour retrouver l'original le cas échéant. Si le document est confié à un proche, il vaut mieux indiquer les coordonnées de la personne et la prévenir qu'ils ont été diffusés.

Il vaut mieux aussi prévenir son médecin traitant de la démarche, comme des équipes médicales ou de l'établissement de santé où la personne réside, si c'est le cas. Un espace sur "Mon espace santé" existe par ailleurs pour pouvoir y déposer directement ses directives anticipées. "Tous les professionnels de santé qui ont accès à l'espace seront ainsi au courant", souligne le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie.