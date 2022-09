Fin de vie : Emmanuel Macron annonce une convention citoyenne "dès octobre"

C'est un dossier sensible, régulièrement au centre des débats, sur lequel l'Élysée veut se pencher : la fin de vie. "On va lancer dès octobre une convention citoyenne", a indiqué ce lundi Emmanuel Macron à des journalistes. Une promesse de sa campagne présidentielle. "Personne n’a envie de mourir et de mourir dans l’indignité", a assuré le chef de l'État, tout en reconnaissant que "ce n'est pas du tout un sujet simple". Détaillant la méthode de cette convention, il a ajouté qu'à ce sujet, un référendum pourrait être envisagé.

Le champ de cette concertation sera réduit à une "question singulière", pour éviter l'écueil d'un champ "beaucoup trop large", comme ce fut le cas lors de la convention climat, a reconnu Emmanuel Macron. Par ailleurs, contrairement à de précédentes conventions, "un filtre se fera : ou le peuple, ou le Parlement", a-t-il indiqué, avant de détailler : "Je pense que c’est un sujet qui peut donner lieu à référendum ou cheminer au Parlement. Mais le référendum n’est pas un sujet que j’exclus".

En parallèle de cette convention citoyenne, "on fera un travail piloté par le gouvernement pour faire avancer le sujet" : "L’idée est quand même de se donner environ 6 mois. Et avant la fin 2023, le cas échéant, faire changer le cadre légal", a-t-il expliqué.