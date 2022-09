Fin de vie : que font nos voisins européens ?

D'autres pays ont ensuite, dans leur sillage, fait bouger leur législation. Le Luxembourg a dépénalisé en 2009 l'euthanasie et le suicide assisté, à savoir lorsque le patient prend lui-même un produit prescrit pour donner la mort. "N'est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommage et intérêts le fait par un médecin de répondre à une demande d'euthanasie ou d'assistance au suicide", selon la loi luxembourgeoise promulguée le 17 mars 2009.

L'Espagne, de son côté, a adopté en mars 2021 une loi qui permet l'euthanasie et le suicide médicalement assisté. La loi espagnole prévoit que toute personne ayant "une maladie grave et incurable" ou des douleurs "chroniques la plaçant dans une situation d'incapacité" puisse demander l'aide du corps médical pour mourir et s'éviter ainsi "une souffrance intolérable". Des conditions strictes encadrent la démarche qui doit notamment recevoir le feu vert d'une commission d'évaluation.