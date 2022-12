Fin de vie : comment va se dérouler la convention citoyenne qui s'ouvre ce vendredi ?

Pour les 173 participants de la convention - un chiffre qui pourrait légèrement augmenter - le principe sera le même que lors de la précédente convention citoyenne, qui s'était penchée sur le climat il y a trois ans. Ceux-ci devront donc conseiller l'exécutif pour l'orienter, ou non, vers une nouvelle législation sur la fin de vie. Pour rappel, la loi actuelle, dite Claeys-Leonetti et dont la dernière version date de 2016, prévoit une "sédation profonde" pour les malades en phase terminale et aux souffrances inapaisables, mais n'autorise ni l'euthanasie ni l'assistance au suicide.

Les participants, dont le tirage au sort a été pondéré par des considérations d'âge ou d'origine géographique, se réuniront au cours de neuf séances de trois jours, échelonnées pendant trois mois. Ils seront d'abord formés aux débats sur la fin de vie et rencontreront des personnalités comme, dès ce week-end, Alain Claeys, co-auteur de la loi actuelle ("phase de rencontre et d'appropriation"). Ils débattront ensuite à partir de janvier et jusqu'en février ("phase de délibération"), pour rendre leurs conclusions en mars ("phase d'harmonisation et de restitution"). À noter que, sur plan logistique, tous les participants seront pris en charge par le Cese, pour leurs frais de transports, d'hébergement et de restauration.