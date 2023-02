Fin de vie : la convention citoyenne favorable à une "aide active à mourir"

Le sujet est hautement sensible : aider quelqu'un à mourir, est-ce encore un soin ? Non, avaient répondu cette semaine dans Le Figaro une dizaine d'organisations de médecins et d'infirmiers, dont notamment des spécialistes des soins palliatifs. La réponse est oui, en revanche, pour les 184 participants à la convention citoyenne sur la fin de vie qui se sont prononcés majoritairement ce dimanche en faveur d'une évolution de la loi pour une "aide active à mourir", lors d'un vote au Conseil économique, social et environnemental (Cese). "Un tournant a été pris, il marque la fin de la phase de délibération. Il y a encore des débats", a déclaré à l'issue de ce vote Claire Thoury, chargée d'organiser la convention.

A l'issue de près de trois mois de débats, 84% des citoyens ont donc estimé que le "cadre d'accompagnement de la fin de vie" ne répondait pas "aux différentes situations rencontrées", lors d'un vote en plusieurs étapes sur "les orientations de réponse à la question de la Première ministre" Elisabeth Borne.