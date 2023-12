Fin de vie : Françoise Hardy, malade, demande à Emmanuel Macron de légaliser l'euthanasie

Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, Françoise Hardy en appelle à "l'empathie" du président de la République pour "légaliser l'euthanasie". "Une grande majorité de gens" y est favorable, souligne l'artiste, qui souffre elle-même d'un cancer épuisant. Le gouvernement s'est engagé à présenter un projet de loi en 2024.

Une lettre en forme de supplique. Dans une courte missive adressée au président de la République, publiée par La Tribune Dimanche, Françoise Hardy, épuisée par plusieurs années de traitement contre le cancer, demande à Emmanuel Macron de "légaliser l'euthanasie", invoquant le soutien majoritaire de la population à une telle réforme.

"J'ai séjourné dans une clinique pour un cancer, et j'étais à l'étage où il n'y avait que des cancéreux dont plusieurs en étaient à leur deuxième ou troisième récidive et n'en pouvaient plus", raconte l'artiste. "Tous regrettaient que l'euthanasie ne soit pas légalisée, car ils avaient conscience de souffrir inutilement."

"Nous comptons tous sur votre empathie"

"Vous le savez", poursuit François Hardy, "une grande majorité de gens souhaitent la légalisation de l'euthanasie. Nous comptons tous sur votre empathie et espérons que vous allez permettre aux Français très malades et sans espoir d'aller mieux de faire arrêter leur souffrance quand ils savent qu'il n'y a plus aucun soulagement possible", plaide la chanteuse dans cette lettre très touchante où elle rappelle le cas de sa propre mère, euthanasiée alors qu'elle souffrait de la maladie de Charcot.

La Tribune Dimanche a publié la réponse du gouvernement, à travers les propos d'Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée aux Professions de santé. Celle-ci a rappelé l'engagement pris par Emmanuel Macron, à savoir que le projet de loi sur la fin de vie - qui comprendra également un volet sur les soins palliatifs - "sera examiné, au moins en première lecture, dans l'année 2024", avec l'espoir d'une promulgation rapide. "Nous ne pouvons pas faire l'économie d'un débat sur le sujet", a ajouté la ministre.

Françoise Hardy, qui a raconté cette semaine à Paris Match la souffrance associée à sa maladie, a affirmé qu'elle souhaitait "partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves", et "le moins douloureusement possible".