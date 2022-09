Fin de vie : le Comité d'éthique ouvre la voie à une "aide active à mourir"

C'est un débat hautement sensible : faut-il ou non légaliser l'aide active à mourir en France ? Grand chantier sociétal de ce début de second quinquennat, la fin de vie fera l'objet dès octobre d'une "convention citoyenne", dont le président Emmanuel Macron a dressé les contours, avec l'idée d'aboutir à un texte de loi en 2023. Dans cette optique, le Comité national consultatif d'éthique (CCNE) a rendu, mardi 13 septembre, son avis très attendu sur ce sujet clivant et potentiellement explosif.

Si une nouvelle loi sur la fin de vie devait être discutée en France, "il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir", a indiqué le CCNE. Cependant, cette évolution supposerait "certaines conditions strictes avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger", a immédiatement tempéré lors d'une conférence de presse Alain Claeys, l'un des rapporteurs de l'avis rendu par l'organisme consultatif, présidé par Jean-François Delfraissy.