Fin des vacances de la Toussaint : quel trafic sur les routes ce week-end ? Les prévisions de Bison Futé

Si dimanche est classé vert, même dans le sens des retours, Bison Futé prévoit tout de même en Île-de-France "l’augmentation des trafics sur les autoroutes A6 et A10, dès le milieu d’après-midi", et des difficultés de circulation "dès le milieu d'après-midi et jusqu'en début de soirée" sur l'A13.