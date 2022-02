Fin du port du masque à l'extérieur : et dans les cours de récréation, c'est pour quand ?

"Les annonces étaient claires, le ministre avait bien dit qu'on aurait une version allégée du protocole pour le retour des vacances de février", rappelle, de son côté, Laurent Zameczkowski, président de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP), qui confirme que l'impatience est néanmoins palpable au sein des familles. "Les enfants ont beau s'y être habitués, c'est contraignant, ça rajoute une contrainte qui peut peser sur l'apprentissage, ça détourne l'attention, on le voit bien nous concernant", défend-il. "On veut permettre à nos enfants de retrouver une vie normale, et surtout d'avoir une scolarité la plus normale possible", ajoute-t-il.

S'agissant du décalage que déplorent certains concernant la levée du port du masque à l'extérieur et dans les cours de récréation, Laurent Zameczkowski estime qu'il n'est pas surprenant. "On a stigmatisé l'école, en la qualifiant de cluster absolu, il y a eu des réactions tellement vives, voire excessives concernant l'école, qu'il était peu probable que le gouvernement lève les restrictions tout de suite", avance-t-il, insistant sur le fait que "les parents sont déçus" et notent régulièrement un certain paradoxe. "Quand les élèves jouent entre eux sur la place de la mairie ou qu'ils se voient à la maison, ils ne portent pas de masque, ils ont des interactions en dehors de l'école".