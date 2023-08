Finistère : baignade interdite sur plusieurs plages en raison d'une contamination à la bactérie E.Coli

Plusieurs pistes sont envisagées pour expliquer la présence de la bactérie dans l'eau. Parmi elles, le quotidien régional cite les possibles vidanges sauvages ou accidentelles des eaux usées de plaisanciers naviguant autour de l'archipel.

Il évoque aussi des défaillances des systèmes d'assainissement accentuées par le passage de la dépression Patricia au début du mois d'août. "L'arrivée des eaux pluviales multiplie le volume d'eau reçu, pour des systèmes déjà fortement sollicités en période touristique", relève le journal.

Les intempéries sont aussi pointées du doigt par Laurent Le Berre, délégué départemental d'Eaux et rivières de Bretagne. "Il suffit d'une grosse pluie pour que les bactéries qui sont contenues dans les lisiers de porc ou de vaches arrivent jusqu'au ruisseau puis à la plage (...). On pourra aussi trouver des ruissellements de rues, de trottoirs, où on va trouver des déjections canines ou toute autre sorte de chose", explique-t-il à BFMTV.