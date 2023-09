Fissures, dégâts... la France compte-t-elle 10 millions de logements vulnérables face aux sécheresses ?

Compte-t-on autant d'habitations concernées à l'échelle du territoire que l'avance l'élu ? Oui, si l'on en croit un récent rapport d'information sénatorial, dévoilé en début d'année. Le texte expose les risques de "retrait-gonflement des argiles (ou "RGA"), désignant "les dommages causés aux constructions par le phénomène naturel de rétractation des sols argileux, en période de sécheresse, suivi par le gonflement de ces sols lorsque la pluie revient". Il est nécessaire de se pencher sur la question, apprend-on, puisque "le phénomène [...] est très répandu en France : on estime que 48 % du territoire national connaît une exposition moyenne ou forte au RGA". À l’échelle nationale, pas moins de "10,4 millions de maisons individuelles connaissent un risque RGA fort ou moyen, ce qui représente 54,2 % de l’habitat individuel".

Ces données ne sont pas produites directement pas les sénateurs, mais proviennent du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), le service géologique national. En 2019, il a réalisé une mise à jour de sa carte d'exposition du territoire au phénomène de retrait gonflement, avec trois échelles : faible, moyenne et élevée. Quand la Bretagne ou la Corse se révèlent globalement épargnées, la Nouvelle-Aquitaine et la région Centre-Val-de-Loire sont bien plus concernées.