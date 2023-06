Fitness, musculation, escalade... Le "Pass'Sport" s'ouvre aux salles privées

Le dispositif sera aussi ouvert aux "5000 associations agréées Sport ou Jeunesse et Éducation Populaire proposant une activité sportive", est-il précisé. "Ces évolutions permettront de diversifier l’offre accessible et de favoriser ainsi pour le plus grand nombre la pratique d’une activité physique et sportive dont les bienfaits sur la santé et le bien-être sont reconnus."