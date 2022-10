Flambée des prix de l’énergie : faudra-t-il fermer les gymnases municipaux cet hiver ?

Tout avait commencé dans la matinée du vendredi une douche froide : les parents d’élèves et les associations sportives de Valenciennes apprennent que la mairie a l'intention de fermer tous les gymnases et salles de sport cet hiver, pour faire des économies de chauffage et d’électricité. Consternation générale, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête d'article. "On va arriver dans l'hiver avec tous nos élèves qui vont encore une fois en pâtir", s'insurge le professeur de sport Christian Lecaille, "alors qu'ils ont un grand besoin de bouger et de quitter les écrans".