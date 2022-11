Flambée des prix de l'énergie : un nouveau dispositif pour aider les entreprises

Cette année 2022, l'électricité lui coûte 30 % plus cher, sous le seuil requis des 50 %. Alors, le résultat n'est pas celui qu'il espérait. Il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la nouvelle aide gaz et électricité.

Pour être éligible, il faut donc voir sa facture d'électricité grimper de 50 % minimum et qu'elle représente 3 % du chiffre d'affaires. De l'artisan, PME ou grandes entreprises, tout le monde peut y prétendre. Les aides iront de quelques milliers d'euros à plusieurs millions selon les cas. Prenons l'exemple d'une boucherie industrielle. Elle payait 3,3 millions d'euros d'électricité en septembre 2021. Un an plus tard, la facture est passée à dix millions d'euros. Cette entreprise va avoir plus de deux millions d'euros d'aide. L'État prend donc en charge 34 % de l'augmentation de sa facture.

Au total, le gouvernement débloque dix milliards d'euros d'ici 2023. Pour en bénéficier, les chefs d'entreprise doivent se connecter, à partir du samedi 19 novembre, sur le site de l'administration fiscale : impots.gouv.fr. Il est possible d'y faire des simulations. Seules les factures d'énergie de 2022 et 2021 (et parfois les EBE) sont à fournir. Bercy promet de verser l'aide 10 à 15 jours après la demande du dirigeant d'entreprise.