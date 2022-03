Flambée des prix du carburant : des dépôts bloqués et une pénurie d'essence en Corse

À la station BP du Col d'Aspretto, une employée nous informait en début d'après-midi qu'il n'y avait "plus de sans-plomb depuis midi. Nous voyons les clients défiler, mais nous ne pouvons que leur dire que nous sommes à sec côté sans-plomb, et on ne sait pas quand on va pouvoir remplir les pompes". Idem à La Rocade d'Ajaccio où la station ignore quand le réapprovisionnement aura lieu.

Le mouvement nationaliste corse Core in Fronte ('Le Cœur en avant') a fait part de son soutien au mouvement des agriculteurs sur les réseaux sociaux.

De leurs côtés, la plupart des automobilistes étaient solidaires du mouvement des agriculteurs même si plusieurs regrettaient "d'être pris en otage" alors qu'ils n'y étaient "pour rien".