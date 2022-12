Paris sportifs : mise record de 615 millions d'euros en France pendant la Coupe du monde

Le gendarme des jeux d'argent, qui publiera en janvier un bilan plus complet des chiffres et des comportements des parieurs, avait initialement anticipé au moins 530 millions d'euros de mises sur internet en France durant la Coupe du monde de foot, soit une hausse de 70% par rapport au Mondial de 2018. Mais le montant était susceptible de varier en fonction de l'avancée de l'équipe de France dans la compétition. Ce bilan comportera également un volet sur les campagnes publicitaires des opérateurs (contenu, volume et leviers utilisés).

En début de semaine, l'association Addictions France a dénoncé les "techniques marketing contestables" des entreprises de paris sportifs et d'alcool qui sont "les autres vainqueurs" du Mondial-2022, dit-elle. "Omniprésents dans les lieux publics et sur internet", les opérateurs de sites de paris en ligne et les alcooliers "encouragent des pratiques mauvaises pour la santé", déplorait lundi l'association dans un communiqué. Avant le Mondial, ils s'étaient engagées pour une publicité plus "responsable", notamment en limitant la pression publicitaire pour les mineurs.