Football : Jake Daniels devient le premier joueur pro anglais en activité à faire son coming out

Dans la foulée de son coming-out, Jake Daniels a accordé un entretien à Sky Sport. Il y regrette notamment le "tabou dans le football masculin" autour du fait d'être "gay, bi ou queer". La raison à ses yeux ? "Je pense que c'est parce que beaucoup de footballeurs veulent être reconnus pour leur virilité. Et les gens voient le fait d'être gay comme une faiblesse, quelque chose avec lequel on peut vous provoquer sur le terrain", a-t-il expliqué.

L'annonce du footballeur Jack Daniels a été accueillie par une vague de messages de sympathie de tout le football anglais. "Le football est un sport pour tous, avec la diversité en son centre, et ceci est un immense pas dans la bonne direction alors que nous essayons de créer un sport vraiment inclusif dont nous serons tous fiers", a notamment réagi la fédération anglaise de football. "Merci pour votre bravoure Jake, il aurait fallu un énorme courage pour sortir et vous serez une source d'inspiration pour beaucoup, sur et en dehors du terrain", a écrit, de son côté, Boris Johnson, sur Twitter.