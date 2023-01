Fortes chaleurs : cagnard en vue mardi et mercredi, orages à suivre

Il avait déjà fallu marcher à l'ombre, lundi 15 août. Très ensoleillée et très chaude, la journée va d'ailleurs avoir des jumelles. Ce climat, déjà installée dans le Sud-Ouest ce dimanche, s'est ainsi propagé jusqu'au Limousin et aux Pays de la Loire dès le 15 août.

Ce lundi, les maximales ont atteint déjà les 35 à 38 °C. La nuit de lundi à mardi a été toute aussi chaude. Météo France avait prévenu. Et la suite promet d'être du même tonneau. Prévoyez les climatiseurs, fermez les volets et buvez jusqu'à plus soif !

Chaleur pendant trois jours

Cet épisode de chaleur s'étendra jusqu'à ce mercredi. On n'est pas loin de la canicule, surtout pour le tiers sud du pays. Mardi, il fera quand même 34°C à Paris, Clermont-Ferrand ou encore Lyon et 38°C de l'intérieur de la Bretagne au Pays Basque !

Mercredi, ces 72 heures de chaleur vont engendrer des orages et les températures commenceront à baisser. Mais il faudra attendre la journée de vendredi pour que ce temps lourd s'évacue complètement et que l'on commence à respirer.

