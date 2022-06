"FR-Alert" : voici comment fonctionne le nouveau système d'alerte sur smartphone

Concrètement, ce nouveau système d’alerte permet aux autorités, en cas d'événement majeur, d’envoyer une notification à toutes les personnes présentes dans une zone précise, sans passer par une application ou l’envoi d’un message SMS. "Une révolution dans l’alerte à la population", se félicitait, en septembre 2020, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, au moment de l’annonce de la création de ce nouvel outil. Le projet, doté d’une enveloppe de 50 millions, avait été lancé un an plus tôt, après l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen. Une directive européenne, votée en 2018, contraignait de toute façon la France à se doter d’un tel outil avant le 21 juin 2022.

Avec ce nouveau système d’alerte, le gouvernement entend faire oublier l’échec de l’application "Système d'alerte et d'information des populations" (SAIP), également connue sous le nom de "Alerte attentat". Lancée en 2016, après les attentats de Paris et avant l’Euro de football, elle avait été téléchargée moins d'un million de fois. Le dispositif avait, par ailleurs, montré ses limites à plusieurs reprises. Lors des attentats de Nice, l’alerte avait été déclenchée plus d’une heure après l’attaque. En 2018, du fait de ces lacunes, le gouvernement avait annoncé qu'il mettait fin à son application, puis avait noué, dans la foulée, des partenariats avec Google, Twitter et Facebook.