La pandémie a bouleversé notre façon de vivre et d'envisager l'avenir. Elle a dont tout aussi logiquement chamboulé le palmarès des villes et villages où il fait bon vivre, dont le podium n'avait pas changé depuis 3 ans. Réalisé par l'association du même nom et dévoilé par le JDD ce dimanche, il classe cette année la ville d'Angers (Maine-et-Loire) sur la première marche. La ville. Vient ensuite Annecy, puis Bayonne.

Pour les villages, c'est la station basque de Guéthary qui remporte la palme, suivie du village de Peltre, au sud de Metz et d'Épron, dans le Calvados.