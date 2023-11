Dans les familles monoparentales, quatre enfants sur dix vivent-ils en dessous du seuil de pauvreté ?

Dans les rangs socialistes, on se réjouit cette semaine du vote à l'Assemblée d'un amendement porté par les députés PS et qui entérine le versement d'une aide exceptionnelle aux familles monoparentales précaires. Favorable à l'initiative, la présidente (PS) de la région Occitanie, Carole Delga, a mis en avant la mobilisation de ses camarades parlementaires, jugeant la mesure particulièrement utile et bienvenue dans le contexte économique actuel.

Et pour cause, assure l'ancienne secrétaire d'État (sous les gouvernements Valls 1 et 2) : "41% des enfants en familles monoparentales vivent en dessous du seuil de pauvreté" en France. Une proportion considérable qui serait selon elle "deux fois" supérieure à la moyenne.