France, Espagne, Suède, Allemagne… Cinq ans après, comment le mouvement Metoo a fait bouger les lignes en Europe

"En cela, le mouvement Metoo a servi de catalyseur", insiste la juriste, doctorante en droit européen. "C’est un accélérateur de la prise en compte sociale, politique et juridique", ajoute-t-elle. Si les avancées dans les différents pays de l’Union européenne sont "disparates, on a vu, en France, et dans d’autres pays européens, des lois qui sont venues redéfinir le viol ou introduire le consentement", poursuit-elle.