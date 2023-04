France : l'inflation repart à la hausse en avril, mais la flambée des prix de l'alimentaire ralentit

Ainsi, le coût des produits énergétiques tels que le gaz, l'électricité, et le pétrole a progressé de 7% entre avril 2022 et avril 2023. C'est bien plus que la dernière hausse, plus modérée, de 4,9% sur un an en mars. L'inflation alimentaire reste tout de même le principal moteur de l'inflation en 2023, supplantant l'énergie. Bien que la flambée des prix de l'alimentaire ait été moins rapide qu'au mois de mars - lorsqu'elle avait tutoyé les 16% - elle représente tout de même une progression de 14,9% sur un an, précise l'Insee.

Le ralentissement de la hausse des prix alimentaires en avril concerne surtout les produits frais, précise l'institut. Leur coût a progressé de 10,2% sur un an, après avoir bondi de plus de 17% en mars. Les autres produits alimentaires continuent quant à eux d'exploser, augmentant de 15,8% sur un an, un rythme quasi identique à celui du mois précédent (15,7%). Enfin, le prix des produits manufacturés a crû de 4,7% sur un an, un très léger ralentissement par rapport au mois de mars (4,8%).