Les enfants plus exposés à la pauvreté en Outre-mer qu'en métropole

Dans une étude publiée ce lundi, l'Unicef rapporte que les enfants français sont bien plus exposés à la pauvreté lorsqu'ils grandissent dans les Outre-mer plutôt qu'en métropole. Mayotte est, sans surprise, le territoire le plus touché par ce phénomène.

Tous les enfants ne partent pas avec les mêmes chances selon qu'ils naissent en métropole ou en Outre-mer. "Il y a une différence très importante entre la situation des enfants dans la France hexagonale et la situation des enfants dans l'Outre-mer", explique à l'AFP Adeline Hazan, présidente de l'Unicef France, qui vient de sortir un nouveau rapport mettant en avant les disparités entre les différents territoires français. "Sans surprise, la première atteinte aux droits des enfants est la pauvreté dans ces territoires d'Outre-mer", note l'instance onusienne.

Dans le détail, "à Mayotte, huit enfants sur dix vivent en situation de pauvreté. En Guyane, ils sont six sur dix". Au contraire, "dans l'Hexagone, c'est deux sur dix", indique l'Unicef. "Et à partir de là, il y a bien sûr beaucoup de droits qui ne sont pas réalisés, comme le droit à l'éducation ou la santé", explique Adeline Hazan. "L'atteinte au droit à l'éducation est terrible, d'autant qu'elle est aggravée dans certains territoires par la distance, comme en Guyane, où des enfants sont vraiment éloignés physiquement des structures scolaires", continue-t-elle. Conséquence directe, le nombre d'enfants non scolarisés est estimé à 10.000, rapporte-t-elle, même si aucune base de données officielle n'est disponible.

Difficultés économiques et spécificités politiques liées ?

Malgré les spécificités de chaque territoire ultramarin, l'Unicef a également souligné un certain nombre de points communs entre Mayotte, la Guyane et l'île de la Réunion, où 46% des enfants vivent dans un ménage pauvre, ce qui "concernerait 110.500 enfants", selon cette étude. Une des explications, selon ce rapport, est que ces territoires, selon leur statut constitutionnel, voient s'entremêler les compétences et les responsabilités des décideurs publics : État, collectivités, départements, communes.

"Les compétences institutionnelles des collectivités territoriales d'Outre-mer varient selon les territoires et nous avons pu constater dans les déplacements que souvent (celles-ci) se renvoient l'une à l'autre la responsabilité de telle ou telle thématique. Parfois, il y a des compétences croisées, tout ça rend les choses encore plus difficiles", indique la présidente d'Unicef France.

Pour rappel, l'État a entamé en juillet un important travail pour améliorer les conditions de vie des populations ultramarines dans le cadre du Comité interministériel des Outre-mer (Ciom). "Ce que nous voulons, c'est vraiment remettre l'enfant au cœur des préoccupations des pouvoirs publics quand il s'agit d'Outre-mer", clame Adeline Hazan. Un premier bilan d'étape du Ciom est prévu jeudi et vendredi au ministère des Outre-mer.