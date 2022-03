France : la mortalité infantile en hausse depuis dix ans

C'est un indicateur clé de la santé d'une population. Selon une étude publiée mardi, le taux de mortalité infantile a nettement augmenté en France sur la période allant de 2012 à 2019. Les auteurs de cette analyse jugent "primordial" de comprendre les causes de cette augmentation. "On était parmi les meilleurs élèves pendant longtemps, puis la tendance s'est infléchie depuis 2005 et ça remonte de 2012 à 2019", détaille à l'AFP Martin Chalumeau, pédiatre et épidémiologiste, qui a supervisé cette étude, publiée dans le journal The Lancet Regional Health-Europe.

Des chercheurs et chercheuses de l'Inserm, de l'Université de Paris, de l'AP-HP et du CHU de Nantes, en collaboration avec des équipes de l'Université de Californie, ont analysé les données d'état civil de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) entre 2001 et 2019. Leurs résultats font apparaître qu'au cours de cette période d'étude, 53.077 décès de nourrissons de moins d'un an ont été enregistrés parmi les 14.622.096 naissances vivantes, soit un taux de mortalité infantile moyen de 3,63 pour 1.000 (4,00 chez les garçons, 3,25 chez les filles).