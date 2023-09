France-Namibie et messe du Pape : comment le Vélodrome va se transformer en église à ciel ouvert en 48 heures

Forcément, avec un délai aussi court entre ces deux événements majeurs, mais de nature totalement différente, le Stade Vélodrome va devoir opérer sa mue. "On réserve au Pape quelques petites surprises avec le diocèse et les groupes de supporters", indiquait début septembre au 20h de TF1 Martin d'Argenlieu, directeur de Mars360, l'entreprise exploitant le site. Concrètement, lors de la messe, "nous mettrons en avant les malades et les jeunes" avait détaillé le cardinal et archevêque de Marseille Jean-Marc Aveline, lors d'un point presse donné au mois de juin.