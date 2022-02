Un tirailleur africain réhabilité 80 ans après

À l’occasion de cet hommage rendu à ces tirailleurs africains, Fatimata a fait le voyage jusqu’en France, pour la première fois. "Je pensais que c’était perdu pour toujours et on a enfin sa trace. Je suis tellement émue", témoigne-t-elle dans le reportage du 13 h de TF1 en tête de cet article. "Là, au moins, on sait où il est et ça va nous permettre de nous recueillir. On pourra même l’expliquer à nos enfants", ajoute l’arrière-petite-fille du soldat Ly Aly Boudi.

La famille peut se recueillir aujourd’hui grâce à des photos oubliées que TF1 vous révélait il y a un an et demi. En juin 1940, l’armée allemande avait photographié les visages tétanisés des soldats africains sur le point d’être exécutés par elle-même. Après ce reportage, dans lequel l’historien Julien Fargettas expliquait avoir localisé le lieu du massacre, l’arrière-petite-fille du soldat Ly le contacte. Alors, il enquête, fouille, recoupe les documents et trouve le carnet de ce soldat tâché de son sang.