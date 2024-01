Les saisies de faux billets en hausse de 24% l'an passé dans l'Union européenne

La BCE a communiqué en cette fin janvier les chiffres relatifs aux saisies de faux billets dans l'UE pour 2023. Si les volumes restent dans l'absolu assez marginaux, une hausse est constatée. Elle s'établit sur un an à 24%, avec une majorité de faux billets de 20 et 50 euros.

Un phénomène encore marginal, mais en très forte augmentation. Selon les chiffres de la Banque centrale européenne (BCE), quelque 467.000 fausses coupures, en majorité des billets de 20 et 50 euros, ont été retirées de la circulation en 2023. La hausse s'établit ainsi à 24% en l'espace de 12 mois.

À titre de comparaison, 29,8 milliards de billets authentiques se trouvaient en circulation fin décembre. Un volume impressionnant, près du quatre fois supérieur à celui qui était enregistré en 2002, l'année de leur introduction.

16 contrefaçons détectées pour 1 million de billets

La proportion de faux billets est qualifiée de "très faible" par la BCE, avec 16 contrefaçons détectées pour 1 million de billets authentiques en circulation. On en dénombrait 13 en 2022. Ces chiffres restent toutefois observés avec une grande vigilance par les institutions monétaires, et soulignent un retournement de tendance. Nous avions en effet observé plusieurs années de recul jusqu'à 2023, qui avaient abouti à 347.000 billets saisis en 2021. Il s'agissait alors d'un plus bas historique.

Le communiqué de la BCE précise que les billets de 20 et 50 euros, valeurs les plus contrefaites, représentent "plus de 70%" des saisies. Entre 2013 et 2019, une seconde série de billets, baptisée "Europe", ont été progressivement introduits. Ces coupures, en apparence très similaires aux précédentes, se trouvent dotées de dispositifs de sécurité renforcés. Le travail des faux monnayeurs est ainsi devenu plus difficile.

On apprend que les contrefaçons en circulation se révèlent le plus souvent de "très mauvaises imitations", note la BCE. Au fil des ans, elle mène de nombreuses actions de sensibilisation à destination du grand public, faisant la promotion d'une méthode consistant à "toucher, regarder, incliner" le billet. Un nouveau chantier est en cours, visant à renouveler le graphisme des futurs billets en euro. Des thèmes "culture européenne" et "fleuves et oiseaux" ont entre autres été retenus, fruits de deux grandes enquêtes menées auprès des citoyens européens.