Fraude aux impôts : plus de 120.000 piscines non déclarées débusquées grâce à l'IA

Les contribuables épinglés, informés par courrier ou par mail, auront 30 jours pour se mettre en règle et donner toutes les précisions nécessaires à l'administration fiscale pour se mettre en règle, comme le précise Le Parisien. En cas de faute avérée, les propriétaires recevront une demande de régularisation. Si cette dernière reste sans réponse, ils s’exposent à un redressement fiscal et à une amende. Car en la matière, la règle est claire : une piscine doit être déclarée dans les 90 jours après sa construction, dès qu'elle fait plus de 10 mètres carrés et qu'elle ne peut pas être déplacée sans être démolie, qu'elle soit enterrée ou hors sol.

Pour identifier ces bassins visibles du ciel, l'administration fiscale a donc misé au mois d'avril dernier sur l'intelligence artificielle, comme nous vous l'expliquions dans le reportage en tête de cet article. Le dispositif permet ainsi de comparer les données cartographiques de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) avec les déclarations des contribuables. Mais alors qu'à l'époque, le directeur général des Finances publiques estimaient pouvoir mettre la main sur 100.000 piscines non déclarées, c'est déjà 20.000 de plus qui ont pu être identifiées.