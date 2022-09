Fraude : l'utilisation de FranceConnect suspendue sur certains services

La Direction informatique interministérielle (Dinum), maitre d'oeuvre de FranceConnect qui dépend de Matignon, a reconnu des cas de fraude depuis quelques mois. "En pratique, des individus mal intentionnés contactent des usagers pour leur extorquer leurs identifiants et mots de passe Ameli ou impots.gouv.fr et ensuite s’en servir pour accéder à des financements comme ceux de Mon Compte Formation" via FranceConnect, a-t-elle expliqué.

Pour tenter de mettre un terme à ces problèmes, "une bascule progressive" de FranceConnect vers "des services d'identification plus sécurisés" est en cours pour "les démarches les plus sensibles, et notamment celles permettant d'accéder à des versements financiers"explique-t-on du côté de la Dinum. Des services d'identification plus sécurisés regroupés dans FranceConnect+.