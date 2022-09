"Fraude sociale" : que sait-on de l'ampleur du phénomène ?

Dans tous les cas, la fraude sociale est sans nul doute sous-évaluée, en raison notamment du manque d’enquêtes effectuées par les organismes de protection sociale et du flou entre les erreurs manifestes et les fraudes réelles. Cette imprécision incite à des calculs nettement plus hauts, mais pas vérifiés pour autant. Comme celui de Charles Prats, ancien magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude, qui l'évaluait en 2020 à plus de 50 milliards d'euros par an. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a estimé, elle, en septembre 2020, la fraude sociale "entre 14 et 40 milliards d'euros" par an. Soit entre 3 et 10% du montant des prestations versées.

Un chiffre qu'il faut malgré tout nuancer, car au moins dix milliards d’euros d’aides sociales ne seraient pas réclamés par leurs bénéficiaires en France chaque année, avait révélé mi-janvier Le Parisien. Parmi les grands oubliés, on trouve le RSA, non réclamé par 35% des personnes qui peuvent en bénéficier. Et aussi la prime d'activité, non réclamée à 53%.