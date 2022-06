Fresque à Avignon : qui est Lekto, l'artiste derrière l’œuvre jugée antisémite, désormais effacée ?

Prenant acte de la polémique, le Grand Avignon et la municipalité ont décidé de recouvrir la fresque murale sur le parking d’un quartier de la ville, connu pour son street-art. En cause : la dimension possiblement antisémite de l’œuvre, qui représentait Jacques Attali, économiste de confession juive, tirant les ficelles d'une marionnette de Pinocchio à l’effigie d’Emmanuel Macron. Après avoir jugé que la peinture entrait dans le champ de la liberté d’expression, les autorités locales ont finalement cédé face à la pression de la préfecture et des associations.