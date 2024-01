Comment isoler sa porte d’entrée sans trop dépenser ?

Si vous sentez un filet d’air s’infiltrer dans votre entrée, il est temps de l’isoler. Le froid et l’humidité s’engouffrent par le sol, les côtés ou par la serrure. Plusieurs solutions existent pour renforcer l’étanchéité de la porte sans la changer.

Jusqu’à 15 %, des déperditions thermiques d’une habitation proviennent de portes ou de fenêtres mal isolées… En l’occurrence, les portes d’entrée font figure d’oubliées en matière d’isolation thermique et acoustique. Pourtant, elles laissent souvent passer le froid l’hiver, la chaleur l’été, et même le bruit en toute saison. Pour en avoir le cœur net, mettez simplement votre main sous la porte, devant la serrure et sur les côtés de la porte et observez la potentielle intrusion d’un courant d’air plus ou moins important.

Pour gagner en confort et mieux maîtriser votre facture de chauffage, il faut atténuer cette arrivée d’air et stopper les ponts thermiques. Voici quelques astuces.

Comblez le pas de porte

Dans les vieilles portes en bois, la matière bouge et de l’espace se crée dans les interstices. Premier problème, le pas de porte. S’il y a trop d’espace entre la porte et le sol, installez une plainte automatique de porte avec une lèvre en PVC souple au contact direct du sol. Vous pouvez préférer un pas de porte auto-adhésif, à coller ou à visser en brosse, textile ou bourrelet PVC. En attendant, n’hésitez pas à poser un chien : un rondin de tissu rempli de mousse avec, ou non, une tête de votre teckel.

Installez un rideau thermique

Autre astuce facile à monter. Le rideau thermique se pose comme un rideau classique, côté intérieur de votre porte d’entrée pour la doubler. Le tissu devient un écran thermique. En laine, molleton (très efficace), en PVC (bon isolant phonique) ou en PET (plastique pétro-sourcé), il faut le laisser suffisamment long pour qu'il effleure le sol et couvre entièrement la porte. Il se pose sur le mur, au-dessus de la porte d'entrée au moyen d'une tringle à rideau classique. Prévoyez un espace de 20 à 25 cm de part et d'autre de la porte pour écarter suffisamment le rideau et laisser s’ouvrir ou se fermer la porte sans encombre.

Posez des joints d’étanchéité

Avec le temps, à l’extérieur, le mastic d’étanchéité (ou le joint en ciment) entre le mur et le cadre fixe de votre porte (le dormant) se dégrade ou se fissure. Un chemin que prend l’air pour pénétrer votre maison. S’il y a de l’espace, apposez un mastic en silicone spécial extérieur pour retrouver une bonne étanchéité. Si le mastic d’origine est très dégradé, retirez-le entièrement et comblez les plus grands espaces avec de la mousse expansive isolante. Reposez ensuite un nouveau mastic silicone d’étanchéité entre mur et dormant.

Vous pouvez également pâtir d’espace entre la porte et le mur. Collez un joint coupe froid. Si vous avez un espace inférieur à 6 millimètres, choisissez-le en polyuréthane, adhésif en caoutchouc ou polypropylène ou préférez le joint métallique.

Fixez un cache-serrure

La serrure de porte laisse également le froid et la chaleur s'infiltrer. Posez un cache-serrure : la pièce se pose autour de la serrure.

À noter que, dans la plupart des cas, ces moyens ne suffisent pas à eux-mêmes. N’hésitez pas à les combiner entre eux si le froid persiste.