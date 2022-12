Froid polaire, maison à 1 euro... Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

À peine 10 minutes dehors suffisent pour ne plus sentir ses doigts de pied, assure le correspondant de TF1 aux États-Unis, dans son reportage à Chicago à retrouver dans la vidéo en tête de cet article. Les rues y sont désertes : une vague d’air glacial en provenance d’Arctique a subitement saisi presque l’intégralité du pays en cette veille de Noël, provoquant des températures glaciales - jusqu'à - 55 degrés dans la région des Grandes Plaines - et de fortes chutes de neige. Et de fortes perturbations dans les transports.