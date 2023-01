Froid polaire, ascenseur infernal... Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

"On trouve ça hideux ! On ne nous a pas demandé notre avis. Nous, la fibre, on s'en fout, on vit très bien sans". À Trigance, dans le Var, 52 poteaux métalliques ont été installés en l'espace de 48 heures afin de déployer la fibre dans la commune.

Une très mauvaise surprise pour le maire et les habitants, qui expriment leur colère.