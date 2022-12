Fusillade à Paris : l'émotion et la colère de la communauté kurde

Peuple sans Etat composé de 25 à 35 millions de personnes, les Kurdes ont subi les affres de l'histoire depuis plus d'un siècle. L'effondrement de l'Empire ottoman à l'issue de la Première Guerre mondiale ouvrit d'abord la voie à la création d'un Etat kurde, prévue par le traité de Sèvres en 1920, situé dans l'est de l'Anatolie et dans la province de Mossoul. Mais après la victoire de Mustafa Kemal en Turquie, les Alliés revinrent sur leur décision et, en 1923, le traité de Lausanne consacra la domination de la Turquie, de l'Iran, de la Grande-Bretagne (pour l'Irak) et de la France (pour la Syrie) sur les populations kurdes.

De nos jours, ils sont principalement présents en Irak, en Iran, en Turquie et en Syrie. Revendiquant la création d'un Kurdistan unifié, les Kurdes sont perçus comme une menace envers l'intégrité territoriale des quatre pays où ils sont installés.