Fusion carte Vitale - carte d’identité : comment ça marche en Belgique et au Portugal ?

L'annonce intervient trois semaines après un premier plan de lutte contre la fraude fiscale, et au moment où les comptes français sont scrutés par les agences de notation. Le gouvernement entend doubler le nombre de redressements d'ici à 2027, avec un projet emblématique, la fusion de la carte Vitale et de la carte d'identité dont les modalités précises restent toutefois à préciser. "C'est ce vers quoi on va aller. Maintenant, la question, c'est comment et quand", a prudemment avancé Gabriel Attal mardi sur BFMTV, relevant dès à présent les "difficultés" rencontrées par les Français pour obtenir rapidement une carte d'identité. "On peut imaginer un modèle où, à compter d'une certaine date, quand vous refaites votre carte d'identité, cela devient automatiquement votre carte Vitale", a-t-il déclaré au cours d'un échange avec des journalistes.

Si l'idée n'a apparemment pas fait l'objet de concertation au sein du gouvernement, un cadre du ministère de l'Intérieur ayant réagi immédiatement et mis en garde contre une telle mesure "techniquement impossible", elle est toutefois déjà effective en Belgique, au Portugal et en Suède.